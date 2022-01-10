İngiltere’de aşı tartışması: ‘Toplu aşılamayı durdurun!’

The Guardian gazetesinin haberine göre, Dr. Dix İngiltere'nin koronavirüs stratejisinin yeniden düşünülmesi çağrısında bulunarak, koronavirüs ile birlikte yaşamanın ‘yeni normal' olduğunu öne sürdü.

“İngiltere'de toplu aşılama artık sona ermeli”

Dr. Dix konuya dair açıklamasında, “Gerekli görüldüğü takdirde, savunmasız kişilerin korunmasını sağlamak için mevcut takviye aşı kampanyasını kullanıp kullanmayacağımızı analiz etmemiz gerekiyor. İngiltere'de toplu aşılama artık sona ermeli” dedi.

Bakanların, B hücrelerini ve T hücrelerini (beyaz kan hücreleri) içerecek şekilde antikorların ötesinde Kovid bağışıklığına yönelik araştırmaları acilen desteklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Dix şu ifadelerle devam etti;

“Bu, öncelikli olarak risk altındaki kişiler için aşıların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Artık virüsün yayılmasını önlemek yerine hastalığı yönetmemiz gerekiyor. Bu nedenle, hassas gruplarda ciddi hastalığa ilerlemeyi durdurmak gelecekteki hedeftir.”

İngiltere'de teyit edilen vaka sayısı yaklaşık 14 milyon 430 bine, ölümler ise yaklaşık 150 bine ulaştı.

12 yaş üzerindeki İngilizlerin yüzde 82'si iki doz aşılanırken, ülkenin yüzde altmışı (35 milyon kişi) üçüncü takviye doz aşılarını oldu.

Kaynak: ŞarkulAvsatTürkçe