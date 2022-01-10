  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa İngiltere’de aşı tartışması: ‘Toplu aşılamayı durdurun!’
Avrupa

İngiltere’de aşı tartışması: ‘Toplu aşılamayı durdurun!’

İngiltere Aşı Görev Gücü eski Başkanı Dr Clive Dix, koronavirüsün (Kovid-19) gribe benzer endemik bir virüs olarak ele alınması gerektiğini ve bakanların takviye doz aşılardan sonra toplu aşılamayı bitirmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de teyit edilen vaka sayısı yaklaşık 14 milyon 430 bine, ölümler ise yaklaşık 150 bine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 10:10:00 -
İngiltere’de aşı tartışması: ‘Toplu aşılamayı durdurun!’

The Guardian gazetesinin haberine göre, Dr. Dix İngiltere'nin koronavirüs stratejisinin yeniden düşünülmesi çağrısında bulunarak, koronavirüs ile birlikte yaşamanın ‘yeni normal' olduğunu öne sürdü.

“İngiltere'de toplu aşılama artık sona ermeli”

Dr. Dix konuya dair açıklamasında, “Gerekli görüldüğü takdirde, savunmasız kişilerin korunmasını sağlamak için mevcut takviye aşı kampanyasını kullanıp kullanmayacağımızı analiz etmemiz gerekiyor. İngiltere'de toplu aşılama artık sona ermeli” dedi.

Bakanların, B hücrelerini ve T hücrelerini (beyaz kan hücreleri) içerecek şekilde antikorların ötesinde Kovid bağışıklığına yönelik araştırmaları acilen desteklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Dix şu ifadelerle devam etti;

“Bu, öncelikli olarak risk altındaki kişiler için aşıların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Artık virüsün yayılmasını önlemek yerine hastalığı yönetmemiz gerekiyor. Bu nedenle, hassas gruplarda ciddi hastalığa ilerlemeyi durdurmak gelecekteki hedeftir.”

İngiltere'de teyit edilen vaka sayısı yaklaşık 14 milyon 430 bine, ölümler ise yaklaşık 150 bine ulaştı.

12 yaş üzerindeki İngilizlerin yüzde 82'si iki doz aşılanırken, ülkenin yüzde altmışı (35 milyon kişi) üçüncü takviye doz aşılarını oldu.

Kaynak: ŞarkulAvsatTürkçe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

en akılcı ve doğru teklifde bulunmuşlar,isteyen her ay aşı olsun,fakat sen bana bulaştırırsın yalanı ve saçmalığını bahane ederek aşı olmak istemeyenlerinde yakasından düşsünler,aşının çözüm olmadığı ortada .aşı bulunmadan önce,aşı bulunsada rahatlasak diyenler,şimdi ilk bulunan sinovacı 2 defa vurmalarına rağmen yok saydılar,bumudur çözüm,her ülke kendi aşısını dayatıyor,biri diyorki benim ülkeme gelmen için şu aşıyı olmuş olman lazım,öteki ülke bunu kabul etmiyor,bizde araştırıp sormadan her dayatılan aşıyı vücudumuza almakdan hiç geri durmuyoruz.biz aldıkca adamlar aşının adetini birden beşe çıkardılar ve ne zaman sonu gelecek belli değil.
  • Yanıtla

321

vay alçak dünya vay
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay