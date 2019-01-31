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İngiltere'de aranan suçlu Pakistan'da yakalandı

İngiltere'de hapisten kaçan ve 3 yıl sonra Pakistan'da yakalanan pedofili suçlusunun iadesi için gerekli makamlara başvurular yapıldı- İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Thomas Drew:- "Pakistan dünyaya uluslararası suçlular için güvenli bir liman olmadığını göstermiş oldu"

31 Ocak 2019 Perşembe 18:29
İngiltere'de aranan suçlu Pakistan'da yakalandı

İSLAMABAD (AA) - Pedofili dahil 6 suçtan 19 yıl hapis cezası aldıktan sonra İngiltere'den kaçan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Çaudri İkhalak Hüseyin, 3 yıl sonra Pakistan'da yakalandı.

İngiltere'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Hüseyin, cumartesi günü Pencap eyaletinin Sangla kentinde lüks bir villada bulundu.

Rochdale kentinde işlediği pedofili, tecavüz ve cinsel istismara aracılık gibi suçlardan 19 yıl hapis cezası alan ancak cenazeye gitmek için izin aldığı hapishaneye geri dönmeyip Pakistan'a kaçan Hüseyin'i yakalamak için operasyon düzenlendi.

Toplam 6 suçtan hapis cezası bulunan Hüseyin'i, kaçtığı 2016 yılında bu yana arayan İngiltere ile Pakistan arasında eylül ayında yapılan suçla mücadele ve suçluların teslimi anlaşmaları nedeniyle operasyona İngiliz yetkililer de katıldı.

Yaşadığı lüks villada yakalanan Hüseyin'in ortak bir operasyonla yakalanmasının bir başarı olduğunu söyleyen İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Thomas Drew, "Pakistan ve İngiltere'nin iş birliğiyle yapılan bu operasyon, uluslararası suçla ortaklaşa mücadelenin çok güzel bir örneği oldu. Pakistan da dünyaya uluslararası suçlular için güvenli bir liman olmadığını göstermiş oldu." dedi.

Drew, Hüseyin'in İngiltere'ye iadesi için gerekli makamlara başvuruların yapıldığını belirterek, daha önce 8 kişinin öldürülmesiyle suçlanan Şahid Muhammed'in de ekim ayında İngiltere'ye iade edildiğini hatırlattı.

İngiltere'nin Manchester Evening News gazetesine konuşan Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) Uluslararası Operasyonlar Müdürü Ian Cruxton, operasyona ilişkin detayları anlattı.

NCA'nın çocuk istismarına karşı suçluları yakalamak için her yolu deneyeceğini vurgulayan Cruxton, "Hüseyin, Pakistan'a kaçarak adaletten kaçacağını düşündü ancak Pakistan'a görevlilerimizi yerleştirdik. Yerel kurumlarla iş birliği içinde Sangla'da olduğunu belirledik ve kendisini yakaladık." diye konuştu.

Cruxton, NCA'nın, Pakistan'ın Federal Soruşturma Ajansı ve Pencap Polisi'nin düzenlediği operasyona katıldığını da sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:29
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