İngiltere'deki Ankara anlaşması davası sonuçlandı
İngiltere'de Ankara anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.18 Mart 2019 Pazartesi 19:22
İngiltere'de yüksek mahkeme, İngiltere'ye açılan Ankara Anlaşması davasında Bir mahkeme müdahalesini gerektirecek kadar büyük bir mağduriyet olmadığını gerekçe göstererek Ankara Anlaşması mağdurlarının açmış olduğu davayı reddetti.
Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de iş kuran Türk girişimciler, kalıcı oturum koşullarını geriye dönük olarak zorlaştıran İngiliz hükümetine karşı bu davayı açmışlardı.
İngiltere İiçişleri Bakanlığı'na bu hükümler geriye doğru işletilmemeli demişlerdi.
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