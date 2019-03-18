İngiltere'deki Ankara anlaşması davası sonuçlandı İngiltere'de Ankara anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.

İngiltere'de yüksek mahkeme, İngiltere'ye açılan Ankara Anlaşması davasında Bir mahkeme müdahalesini gerektirecek kadar büyük bir mağduriyet olmadığını gerekçe göstererek Ankara Anlaşması mağdurlarının açmış olduğu davayı reddetti. Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de iş kuran Türk girişimciler, kalıcı oturum koşullarını geriye dönük olarak zorlaştıran İngiliz hükümetine karşı bu davayı açmışlardı. İngiltere İiçişleri Bakanlığı'na bu hükümler geriye doğru işletilmemeli demişlerdi. .

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.