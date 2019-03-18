İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti. IHAAW193614-ASA/18-03-2019- İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı.

IHAAW193614-ASA/18-03-2019- İngiltere’de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti.18.03.2019 19:36:14TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.