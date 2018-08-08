İngiltere'de alev hortumu! İtfaiyeciler bile buna şaşırdı…
Büyük bir yangını söndürmek için harekete geçen itfaiyeciler, karşılarına çıkan alev hortumunu görünce şaşkına döndü.08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
İngiltere’nin Derbyshire bölgesindeki bir fabrikada yangın çıkınca, itfaiyeciler bölgeye akın etti.
Dün gerçekleşen olaya müdahale eden itfaiyeciler, karşı karşıya kaldıkları alev hortumu karşısında şaşkına döndü.
15 metre boyunca yükselen hortum kimseye zarar vermezken, yangın yaklaşık 12 saatte söndürülebildi.
Yetkililer, alev hortumunun oluşmasının doğal bir durum olduğunu ifade etti.
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