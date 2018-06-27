0553 313 94 23

İngiltere'de Aleksis Çipras'a bozuk paralı protesto

Yunan Başbakan Çipras bozuk para ve alkışlarla protesto eden kalabalık, Çipras’a “Vatan haini” diye seslendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:58
İngiltere'de Aleksis Çipras'a bozuk paralı protesto

Yunanistan-Makedonya arasındaki isim krizinde anlaşma sağlayan Yunan Başbakan Aleksis Çipras eleştirilerin odağında.

Çipras, İngiltere ziyareti sırasında da kötü bir sürprizle karşılaştı. Yunan Başbakan Londra ziyaretinde protesto edildi.

Protestocular, “Vatan haini, Makedonya’yı sattın, Kıbrıs’ı da ver!” sözleriyle tepki gösterdi.

Kimi alkışladı, kimi “Makedonya’yı 30 kuruşa sattın” diyerek, yere bozuk para attı. 

Eyleme tepkisiz kalan Çipras ise gülümseyerek hızlı adımlarla aracına bindi. 

Atina’da ise Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) milletvekili Kostas Katsikis’in bürosu saldırganların hedefindeydi.

Büroyu basan maskeli bir grup Yunan vekile tehditler savurdu. Saldırı sırasında büroda olmayan Katsikis ise sürekli tehditler aldığını açıkladı. 

Makedonya ile 17 Haziran'da isim sorununun çözümü için imzalanan anlaşma sonrasında hem Atina hem de Üsküp hükümeti tepkileri çekti.

İsim sorunu, Bağımsız Yunanlar Partisinde çatlağa yol açmıştı. ANEL Sözcüsü Mandalena Papadopoulou ve Selanik milletvekili Yorgos Lazaridis istifa etmişti. 

Bir diğer ANEL milletvekili Dimitris Kammenos ise hükümete yönelik güvensizlik önergesine destek verdiği için partiden ihraç edilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:58
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Kıbrıs
  4. Yunanistan
  5. Makedonya
  6. Üsküp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması