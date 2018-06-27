İngiltere'de Aleksis Çipras'a bozuk paralı protesto

Yunanistan-Makedonya arasındaki isim krizinde anlaşma sağlayan Yunan Başbakan Aleksis Çipras eleştirilerin odağında.

Çipras, İngiltere ziyareti sırasında da kötü bir sürprizle karşılaştı. Yunan Başbakan Londra ziyaretinde protesto edildi.

Protestocular, “Vatan haini, Makedonya’yı sattın, Kıbrıs’ı da ver!” sözleriyle tepki gösterdi.

Kimi alkışladı, kimi “Makedonya’yı 30 kuruşa sattın” diyerek, yere bozuk para attı.

Eyleme tepkisiz kalan Çipras ise gülümseyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

Atina’da ise Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRİZA) hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) milletvekili Kostas Katsikis’in bürosu saldırganların hedefindeydi.

Büroyu basan maskeli bir grup Yunan vekile tehditler savurdu. Saldırı sırasında büroda olmayan Katsikis ise sürekli tehditler aldığını açıkladı.

Makedonya ile 17 Haziran'da isim sorununun çözümü için imzalanan anlaşma sonrasında hem Atina hem de Üsküp hükümeti tepkileri çekti.

İsim sorunu, Bağımsız Yunanlar Partisinde çatlağa yol açmıştı. ANEL Sözcüsü Mandalena Papadopoulou ve Selanik milletvekili Yorgos Lazaridis istifa etmişti.

Bir diğer ANEL milletvekili Dimitris Kammenos ise hükümete yönelik güvensizlik önergesine destek verdiği için partiden ihraç edilmişti.

Kaynak: TRT Haber