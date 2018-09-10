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İngiltere'de alarm! Tren istasyonu kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan şüpheli araç nedeniyle, Stratford tren istasyonunda araçların durmasına bir süre izin verilmedi. İstasyon, daha sonra yeniden açıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:44
İngiltere'de alarm! Tren istasyonu kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stratford tren istasyonu, bir süre kapatıldı.

Kentin doğusunda bulunan Stratfort yer altı tren istasyonuna girişler, bu istasyona yakın bir alışveriş merkezindeki şüpheli araç üzerinde yapılmakta olan inceleme nedeniyle durduruldu.

İngiltere Ulaştırma Polisi, trenlerin Stratford istasyonunda durmasına izin vermedi. İstasyon, Westfield Alışveriş Merkezi'nde tespit edilen şüpheli araçtaki inceleme tamamlanana kadar kapalı kaldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:44
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