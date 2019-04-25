İngiltere'de 2. Londra Türk Filmleri Haftası

LONDRA (AA) - Türk sinemasının önde gelen eserleri 2. Türk Filmleri Haftası kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da izleyiciyle buluşuyor.



Londra Yunus Emre Enstitüsünün, SOAS Üniversitesi ile düzenlediği 2. Londra Türk Filmleri Haftası kapsamında uzun metrajlı film, belgesel gösterimleri ve paneller yapılacak.



AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, ilki geçen aralıkta yapılan film haftasının gördüğü yoğun ilgi üzerine ikincisini de yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Türk Filmleri Haftası'nın geleneksel olarak yapılmaya devam edeceğini belirten Karakuş, "Burada ciddi bir boşluk var. Türk filmlerinin İngiltere'de yeteri kadar tanıtılmadığını görüyoruz. Birkaç yıldır Türk filmleri Londra'da gereken ilgiyi göremiyor, temsil edilemiyor." dedi.

Etkinlik kapsamında sadece uzun metraj filmlerin değil, belgesel, kısa film gösterimleri ile panel ve söyleşilerin yapılacağını anlatan Karakuş, düzenlenecek panelde Türk dizilerinin dünyada yakaladığı başarının da masaya yatırılacağını söyledi.



Londra'nın önde gelen üniversitelerinden SOAS ile Kings College'ın film haftasına salonlarını açarak destek verdiğini anlatan Karakuş, uzun metraj film gösterimlerinde de kentin en eski sinemalarından Regent Street Sineması'nın kullanılacağını dile getirdi.



Karakuş film haftasının Türk sinemasını İngiliz yapımcılar ve dağıtıcılarla buluşturmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

- Dizilerin başarısı

Film haftası kapsamında Türk dizilerinin ele alındığı panelde konuşan oyuncu Perihan Savaş, "Her eve girebilmesi ve herkesin izleyebilmesi açısından diziler önemli." dedi.



Türk dizilerinin yurt dışında büyük ses getirmeye başladığını belirten Savaş, "Doğru şeyler yaptığınız doğru yerlere temas ettiğiniz zaman insanlar kendilerini bulup izliyorlar." diye konuştu.

- "Anlatacak çok hikayemiz var"

Oyuncu Emre Kızılırmak da Londra Film Haftası vesilesiyle İngiltere'deki izleyicilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Her ülkenin filmleri ve dizilerinde kendi kültürünü yansıttığını ifade eden Kızılırmak, Türkiye'nin bu alanda dünya çapında ilerleme kaydetmeye başladığına dikkati çekti.

"Anlatacak gerçekten çok hikayemiz var." diyen Kızılırmak, "Oyunculara, yapımcılara, enstitülere, devletimize ve fon sağlayıcılara çok iş düşüyor. Bunlar kolektif bir şekilde çalışmalı." görüşünü paylaştı.

Kızılırmak, Türkiye'nin film ve dizi alanında kendi anlatım dilini geliştirmeye başladığını vurgulayarak, "Kendi tarzımızı ortaya koymaya başlıyoruz. Gittikçe bütün dünyanın duyacağı ve bütün dünyayı ilgilendiren projelere imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.



Sinema yazarı Kerem Akça, Londra Film Haftası'nın sürdürülmesi gereken bir etkinlik olduğunu belirterek, son bir yılda adından söz ettiren Türk filmlerinin hafta kapsamında izleyiciyle buluşacağını anımsattı.

- Yılmaz Güney filmiyle sona erecek

SOAS Üniversitesinde dün akşam Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak Türk sinemasının öyküsünü anlatan "Bırakın Çocuk Oynasın" adlı belgeselle açılışı yapılan Türk Filmleri Haftası 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Londra Türk Fimleri Haftası kapsamında yönetmenler Serdar Akar'ın "Çiçero", Ömür Atay'ın "Kardeşler", Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Yozgat Blues", Murat Düzgünoğlu'nun "Halef", Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Özgür Sevimli'nin "Murtaza", Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı", Can Ulkay'ın "Türk İşi Dondurma" ve Ahmet Botacıoğlu'nun "Paranın Kokusu" fimleri gösterilecek.

İki belgesel ile kısa filmlerin gösteriminin yapılacağı film haftasında çeşitli paneller de düzenlenecek. Etkinlik, yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın çektiği Yılmaz Güney'in başrolünü oynadığı "Hudutların Kanunu" filminin gösterimi ile sona erecek.



Londra Türk Filmleri Haftası'nın ilki geçen yıl 12-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti.





