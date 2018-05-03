İngiltere yerel seçimler için sandık başında

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işlemi, saat 22.00'de (TSİ 00.00) son bulacak.

Seçimde 16 binden fazla aday, 4 bin 370 sandalye için yarışıyor.

Halk, başkent Londra'da 32 ilçe belediye meclisini, 4 ilçenin de belediye başkanını belirleyecek.

Yerel seçimin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin çekişmesine sahne olması bekleniyor.

2014'te yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti yüzlerce sandalye kaybederken İşçi Partisi 300'den fazla sandalye kazanmıştı.

İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde oy oranını ve milletvekili sayısını artırarak Başbakan Theresa May’in tek başına hükümet kuramamasına yol açmıştı.

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) de 2014 seçiminde sandalye sayısını artırmış ancak erken seçimde tek milletvekilini kaybetmişti.

Anketler, bugün yapılan seçimde İşçi Partisi'nin önde olduğunu gösteriyor. Jeremy Corbyn liderliğindeki partinin, özellikle Londra'da, iktidar partisinin kontrolündeki bazı ilçelerde belediye başkanlığını kazanması bekleniyor.

Anketlere göre, İşçi Partisi'nin Londra'daki desteği yüzde 51, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin desteği ise yüzde 22. 2016'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde İşçi Partili Müslüman aday Sadık Han, Londra Belediye Başkanı seçilmişti.

Haziran ayındaki erken seçimde Muhafazakar Parti oyların yüzde 42,4'ünü, İşçi Partisi yüzde 40'ını almıştı.

Kaynak: AA