İngiltere Yemen'deki savaşa rağmen Suudi askerleri eğitiyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin, Yemen'de insan hakları ihlalleri yaptığı suçlamaları yöneltilen Suudi Arabistan'ın askerlerine eğitim verdiği ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, en az 43 Suudi asker, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi ve Kraliyet Deniz Koleji'nde 2015'ten beri eğitim görüyor.

Söz konusu 43 askerin çoğunun, Kraliyet Deniz Koleji'nde eğitim aldığı ifade edilen gazetenin haberinde, Suudi Deniz Kuvvetlerinin, özellikle çocukları etkileyen bir ablukayı uygulamak ve açlığın görüldüğü Yemen'de balıkçıları öldürmekle suçlandığına dikkat çekildi.

- Kazanılan para miktarı açıklanmadı

Guardian, asker sayılarına ilişkin veriyi, Savunma Bakanlığının bilgi talebi başvurusunu reddetmesi üzerine mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesiyle edindiğini duyurdu.

İngiliz Savunma Bakanlığı, bu eğitim karşılığında kazanılan para miktarına ilişkin bilgi vermedi. Bakanlık, buna gerekçe olarak da bu tür bilginin Londra'nın Riyad ile olan ilişkilerini etkileme veya diğer devlet ya da şirketler tarafından rekabet amacıyla kullanılabilme tehlikesini gösterdi.

- "Buzdağının görünen kısmı"

Konuya ilişkin konuşan İşçi Partisi Milletvekili Lloyd Russell-Moyle, İngiltere'nin Suudi askerleri eğitmesinin, "İngilizlerin Suudi savaş makinesinin Yemen halkını mahvetmesine olanak tanıyan buzdağının görünen kısmı" olduğunu ifade etti.

Russell-Moyle, hükümeti ayrıca "insanların çektiği acılardan para kazanmakla" suçladı.

- "Abluka uygulayıp, balıkçıları öldürüyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Priyanka Motaparthy de bu bilginin İngiliz ordusunun, Suudilerle ne kadar yakın çalıştığını gösterdiğini belirterek, Suudi Arabistan ordusunun denizde abluka uyguladığına ve Yemenli balıkçıları öldürdüğüne işaret etti.

Sky News'e göre ise İngiltere Yemen'de operasyon düzenleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona 2015'ten bu yana en az 5,7 milyar sterlin (42,5 milyar TL) değerinde silah sattı.