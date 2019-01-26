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'Leş kargaları'ndan ilk hamle! İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu

Dünyayı sömürerek ve ülkelerin değerli madenlerini çalarak zengin olan İngiltere'nin Merkez Bankası, iddiaya göre Venezuela Merkez Bankasının 1,2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddetti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 23:12
'Leş kargaları'ndan ilk hamle! İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu

Ülkelerin değerli madenlerini ülkelerine taşıyarak zengin olan ve tarihin en büyük soygunlarını bu şekilde gerçekleştirerek adını tarihe nakşettiren İngilizler, yeni bir soyguna imza attı. 

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankasının,  İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar  dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Venezuela aylardır rezervlerine ulaşamıyor 

Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı  Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına  uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine  ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık  ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin  oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında,  silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman,  (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız  göreceğiz." demişti.

İngiltere Venezuela'da Guaido'yu destekliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı  yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri  olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru  kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 23:12
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YORUM YAZ

  • HercaiHercai11 dk önce
    Hirsizlrara mal emanet edilmez demekki, ama tum ulkeleraltinlarini Ingiltereye emanete veriyor, Turkiye dahil.
  • Doktor Doktor 34 dk önce
    kafir kralice tebasi ingiliz haydutlari ne hakla bunu yapiyor. bizim acilen toplumsal BOYKOTa ihtiyacimiz var. her ay bir kafir firmasini iflas ettirmeliyiz. mesela farkindaysaniz MONDALEZ bütün abur cubur markalari bünyesinde topladi. Ben baskasindan alin da demiyorum, abur cuburu basli basina BOYKOT edin gitsin. FACEBOOKU yariya indirin. bilgilerinizi her gün acik artirmayla satip köse oluyor. Coca cola icmeyin. ARTIK BOYKOT DEYIN. Her ay özellikle bir markayi hedef tahtasini KOYMALIYIZ

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