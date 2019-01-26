'Leş kargaları'ndan ilk hamle! İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu

Ülkelerin değerli madenlerini ülkelerine taşıyarak zengin olan ve tarihin en büyük soygunlarını bu şekilde gerçekleştirerek adını tarihe nakşettiren İngilizler, yeni bir soyguna imza attı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Venezuela aylardır rezervlerine ulaşamıyor

Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız göreceğiz." demişti.

İngiltere Venezuela'da Guaido'yu destekliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.