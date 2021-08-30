İngiltere Taliban’ı tek şartla tanıyacak!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere'nin Taliban'ı Afganistan'ın meşru idaresi olarak tanıyabileceklerini belirtti.

Johnson "Eğer Taliban terör gruplarını barındırmaz ve İngiltere'ye yönelik saldırılara Afganistan'ı üs durumuna getirmezse Taliban'ı tanırız ve Taliban ile diplomatik ilişki kurarız" dedi.

Johnson Afganistan'ı bu şekilde terk etmeyi istemeyerek yaptıklarını, ABD'nin 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmanın gereği olarak İngiltere'nin de Afganistan'daki varlığına son verdiğini belirtti.

Johnson, Afganistan'da pek çok katliama ve insanlık suçlarına karıştıkları belgelenen İngiliz askerlerini ise "Afganistan'daki başarılarından" dolayı övdü.

2001'de Afganistan'ın işgaline katılan İngiltere'nin Afganistan'daki savaşta resmi rakamlara göre 455 askeri öldü. Gerçek rakamların ise bunun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Fransa Kabil'deki elçiliğini Taliban döneminde çalıştırma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Mepa News





