  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gülen cinayeti bizzat takip etmiş!
Tunceli'deki yangınlar kontrol altına alındı
Batman Barajına 813 bin yavru sazan bırakıldı
ABD: Kabil'den tahliye edilmeyi bekleyen 300 vatandaşımız var
Avrupa İngiltere Taliban’ı tek şartla tanıyacak!
Avrupa

İngiltere Taliban’ı tek şartla tanıyacak!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Taliban yönetimini tanıyabileceklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 11:47:00 -
İngiltere Taliban’ı tek şartla tanıyacak!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere'nin Taliban'ı Afganistan'ın meşru idaresi olarak tanıyabileceklerini belirtti.

Johnson "Eğer Taliban terör gruplarını barındırmaz ve İngiltere'ye yönelik saldırılara Afganistan'ı üs durumuna getirmezse Taliban'ı tanırız ve Taliban ile diplomatik ilişki kurarız" dedi.

Johnson Afganistan'ı bu şekilde terk etmeyi istemeyerek yaptıklarını, ABD'nin 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmanın gereği olarak İngiltere'nin de Afganistan'daki varlığına son verdiğini belirtti.

Johnson, Afganistan'da pek çok katliama ve insanlık suçlarına karıştıkları belgelenen İngiliz askerlerini ise "Afganistan'daki başarılarından" dolayı övdü.

2001'de Afganistan'ın işgaline katılan İngiltere'nin Afganistan'daki savaşta resmi rakamlara göre 455 askeri öldü. Gerçek rakamların ise bunun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Fransa Kabil'deki elçiliğini Taliban döneminde çalıştırma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Mepa News



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay