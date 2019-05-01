0553 313 94 23

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevden alındı

Williamson, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin gizli görüşmelerin sızdırılmasına soruşturması kapsamında görevinden alındı- Savunma Bakanlığı görevine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt atandı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:06
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevden alındı

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi.

İngiltereBaşbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Savunma Bakanı Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere Savunma Bakanlığı görevine atandığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak Başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

Şu ana kadar İngiliz hükümetinden Çinli Huawei şirketinin 5G ağının geliştirilmesi konusunda alabileceği role ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sadece bu konuda nihai kararın bahar sonunda verilmesinin planladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:06
  1. Gavin Williamson
  2. güvenlik
  3. Huawei
  4. İngiltere
  5. Savunma Bakanı
  6. Theresa May

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    1. Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    2. Fotoğraf çekmek için çıktığı ağaçtan..
    3. Kahrolası Amerika Türkiye nereye el..
    4. Hatay’da otomobil su kanalına..
    5. Venezuela'da muhalefet sürekli sokakta..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. İngiltere Savunma Bakanı Gavin..
    8. Alanyaspor'da Konyaspor maçı..
    9. Fed faiz kararını resmen açıkladı
    10. Trump'ın Müslüman Kardeşler..
    11. Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral..
    12. Hukukçu İlhan Demir, CHP'li..
    13. Zengene: ABD ve iki komşu ülke İran'ın..
    14. "CHP, çaresizliğini, kısırlığını..
    15. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    16. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    17. Bursa’da zincirleme kazada can pazarı:..
    18. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi..
    19. UCM'de "Mavi Marmara Davası" duruşması
    20. 1 Mayıs’ta Taksim’de eylem..
    21. Suudi Arabistan Yemen sınır..
    22. İngiltere'de Huawei depremi! Bakan..
    23. Profesyonel Futbolcular Derneği’nden..
    24. "Kızımdan helallik almak için gıyabi..
    25. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği
    26. Başkan Günel; “15 yıl önce çıkarılan..
    27. "Gerekli puanları alıp hedefi..
    28. İstanbul'da terör operasyonu
    29. Erol Mütercimler ne yapmaya çalışıyor?..
    30. Alanyaspor’da Konyaspor mesaisi başladı
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...