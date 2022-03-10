İngiltere Prensinden küstah açıklama! 'Avrupa'da değil, Afrika'da ve Asya'da kan dökülmesi normal'

İngiltere Prensi William, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

William, Londra'daki Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, Afrika ve Asya'da kan dökülmesini "normal" olarak niteledi.

Avrupa'da savaş olduğuna şahit olmanın normal olmadığını savunan William, gönüllülere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da değil Afrika ve Asya'da savaşa ve kan dökülmesine şahit olmak daha normal. Bunu Avrupa'da görmek tuhaf bir durum. Hepimiz arkanızdayız."

Avrupa, tarih boyunca oldukça kanlı savaşların merkezi konumundaki bir kıta oldu.

Orta Çağ'dan bugüne kadar Avrupa'da Yüzyıl Savaşları, İngiltere'deki bağımsızlık ve taht mücadeleleri, Fransa ve Almanya'daki din-mezhep savaşları, İtalya ve İspanya'daki hakimiyet mücadeleleri, 30 Yıl Savaşları, 80 Yıl Savaşları gibi birçok kanlı savaş patlak verdi.

Ayrıca Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda da çatışmaların merkezi çoğunlukla Avrupa kıtasıydı.

Tüm bu savaşlarda yüzlerce milyon insan yaşamını yitirdi.

Bütün bu savaşlara rağmen Avrupalı lider ve siyasilerin savaşa dair benzer söylemlerinin, Avrupa'yı medeniyetin ve insanlığın merkezi olarak gösterme konusundaki ideolojik bir çabanın ürünü olduğu ifade ediliyor.