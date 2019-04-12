0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İngiltere Maliye Bakanı Hammond'dan Brexit değerlendirmesi

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond: - "Enerjimizin daha fazlasını ekonomimizin büyümesine odaklanarak harcamamızı istiyorum"- "Bir anlaşma sağlanana kadar harcamalarımızın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin kararlar veremeyiz"

12 Nisan 2019 Cuma 20:09
İngiltere Maliye Bakanı Hammond'dan Brexit değerlendirmesi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı bir an önce tamamlayarak diğer önemli meselelere odaklanması gerektiğini söyledi.

Washington’da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ortak toplantısına katılan Hammond, İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin Brexit sürecini bir an önce tamamlamasının ülkenin kilit önemdeki ekonomik meselelere odaklanma imkanı tanıyacağını belirtti.

Hammond, “Enerjimizin daha fazlasını ekonomimizin büyümesine odaklanarak harcamamızı istiyorum. Bir anlaşma sağlanana kadar harcamalarımızın yeniden gözden geçirilmesine ilişkin kararlar veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmasının manasız olduğunu belirten Maliye Bakanı Hammond, “Açık bir şekilde kimse Avrupa seçimleri için mücadele etmek istemiyor. Manasız bir uygulama hissi yaratıyor. Bu durumunda kaçınmamızın tek yolu ise hızlı şekilde bir anlaşma konusunda uzlaşmaya varmamız.” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da İngiltere’nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artmasının ülkenin büyümesini baskılayabileceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Brexit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın, Brexit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarmaları halinde AB'den 1 Haziran'da resmen ayrılabileceklerini belirtmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:09
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Londra
  5. maliye bakanı
  6. Philip Hammond

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi
    1. YSK'nin Keskin ilçesinde seçimlerin..
    2. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 -..
    3. AK Parti MKYK Toplantısı
    4. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 -..
    5. Bakan Albayrak: “Türkiye’nin küresel..
    6. Suriye sınırına komando takviyesi
    7. AK Parti MKYK Toplantısı
    8. Ali Çetinbaş’tan rekor bir oyla başkan..
    9. Suriyeli ve Türk çocuklar,..
    10. CHP ve HDP reddetmişti! Mazbata verildi
    11. Varto’da feci kaza: 11 yaralı
    12. Trump, UCM'nin Afganistan kararını..
    13. "Döviz girdisinde fındığın Türkiye'ye..
    14. İŞKUR ile personel alımını hangi..
    15. Trafo direğinde feci ölüm
    16. Konya’da aranıyordu Kahramanmaraş’ta..
    17. GÜNCELLEME - Gurbetçileri dolandıran..
    18. Başkan Bakkalcıoğlu “burası halkın..
    19. Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı..
    20. Türkiye'den Kuzey Makedonya'da Kuran..
    21. YSK nedir? Yüksek Seçim Kurulu'nun..
    22. Ekrem İmamoğlu'ndan Avcılar..
    23. Brezilya'da iki bina çöktü: 2 ölü, 2..
    24. Fatih Erbakan: Milli Görüş'e zıt bir..
    25. Uzman erbaşların sosyal tesis..
    26. Afganistan'da Taliban saldırısı
    27. Kamerun'da Boko Haram saldırısı
    28. Ağaca çarpan otomobilde can pazarı: 1..
    29. İngiltere Maliye Bakanı Hammond'dan..
    30. Pakistan’da ikinci patlama: 2 ölü, 10..
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir