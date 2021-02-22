İngiltere kritik silah için harekete geçti!

İngiltere Uzay Komutanlığı'nın uzaydaki düşman uydularını yok etmek için bir eğitime başlayacağı öğrenildi. Planlanan eğitimin simülasyonlarla başlayacağı aktarıldı.

Express tarafından yapılan habere göre eğitimde, Rusya ve Çin'in haberleşme uydularıyla mücadele edebilmek amaçlandı. Yapılan plana göre uçuş eğitimi egzersizlerine başlamadan önce simülasyonlar ile eğitime başlanılacak. Ayrıca eğitim için Typhoon savaş uçaklarını kullanılacak.

Simülasyon eğitimlerini tamamlayan savaş jetleri, daha sonra uçuş eğitimine bağlayacak. Jetler 20.000 ft dikey yükselişten önce 40.000 ft'e uçacak. Jetler gerçek zamanlı faaliyet gösterdiklerinde ise düşman uydularını hedef alacak ve geri dönmeden önce, 60.000 ft'te anti-uydu (ASAT) füzelerini bırakacaklar.

Çin ve Rusya tehdidi

Rusya ve Çin, GPS ve telekomünikasyon uydularını yok edebilecek kapasiteye sahip kara, hava ve deniz tabanlı ASAT füzeleri geliştirmişti. Pentagon geçen yıl, Çin'in alçak Dünya yörüngesinde hareket eden uyduları vurabilen yer tabanlı füzelere sahip olduğunu onaylamıştı. Rusya da iki çeşit uzay silahını göstermişti.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çin, Rusya ve farklı ülkelerin anti-uydu alanında geliştiklerini gördüklerini; uzayda bir çatışma başlayabileceğini, ulusal çıkarlarını koruma mecburiyetinde olduklarını belirtti.