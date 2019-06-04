0553 313 94 23

İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi- Kraliçe II. Elizabeth:- "Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllarca devam edeceğine inandığım bir ittifakı kutluyoruz"- ABD Başkanı Donald Trump:- "Ortak zaferi kutlarken, iki ulusu gelecekte de bir arada tutmaya devam edecek olan müşterek değerlerinin altını da çiziyoruz" - "İngiltere, prangalarından kurtulduğunda (Brexit) büyük bir ticaret anlaşması da mümkün. Şimdiden konuşmaya başladık"- Yemek, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile Parlamento Başkanı John Bercow dahil bazı politikacılar tarafından boykot edildi- İşçi Partisi lideri Corbyn'in de katılarak konuşma yapacağı Trump karşıtı büyük bir gösteri düzenlenecek

04 Haziran 2019 Salı 01:12
İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump, ülkeleri arasındaki ortak değerler ve çıkarların önemine vurgu yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Trump'ın onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Yemeğe, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın 4 yetişkin çocuğu ve çocuklarının eşleri katıldı.

Kraliçe, yaptığı konuşmada, "Ortak değerlerimizin ve ortak çıkarlarımızın bizi birleştirmeye devam edeceğinden eminim." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllarca devam edeceğine inandığım bir ittifakı kutluyoruz." diye konuştu.

- "Muazzam bir kadın"

Trump da "ortak zaferi kutlarken, iki ulusu gelecekte de bir arada tutmaya devam edecek olan müşterek değerlerinin de altını çizdiklerini" belirterek bu değerleri "özgürlük, egemenlik, kendi kaderini tayin, hukukun üstünlüğü ve yüce tanrının verdiği haklara saygı" olarak açıkladı.

Kraliçe'nin II. Dünya Savaşı'ndaki katkılarına atıfta bulunan Trump, "O genç tamirci, geleceğin kraliçesi, muazzam bir kadındı." dedi.

Konuşmaların ve ulusal marşların çalınmasının ardından kadeh kaldırıldı.

- Yemek boykot edildi

Buckingham Sarayı'ndaki yemek, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile Parlamento Başkanı John Bercow dahil bazı politikacılar tarafından boykot edildi. Ayrıca saray dışında da Trump karşıtları gösteri düzenledi.

Öte yandan Trump, yemek öncesi sosyal medya hesabından, "Londra ziyareti gayet iyi geçiyor. Kraliçe ve tüm Kraliyet ailesi harikalardı. İngiltere ile ilişkiler çok güçlü." mesajını paylaştı.

- Brexit'e pranga benzetmesi

Mesajında, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine (Brexit) atıfta bulunan Trump, "İngiltere, prangalarından kurtulduğunda büyük bir ticaret anlaşması da mümkün. Şimdiden konuşmaya başladık." ifadesini kullandı.

Trump, 3 gün sürecek ziyareti kapsamında bugün Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temasların ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de katılarak konuşma yapacağı Trump karşıtı büyük bir gösteri düzenleneceği duyuruldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 01:12
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çöp depolama alanı alev alev yandı
    1. Çöp depolama alanı alev alev yandı
    2. TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe..
    3. Fenerbahçe'nin yıldızı takımdan..
    4. İşte il il bayram namazı saatleri
    5. Uzman Onbaşı’nın şehadet haberi..
    6. Sudan Doktorlar Komitesi, ordu..
    7. İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna..
    8. Vali Pehlivan, Adabaşı Köyünde..
    9. Vali Pehlivan, koruyucu ailelerin..
    10. THY Sudan seferini iptal etti
    11. Soylu'dan "Bu milletin kendisini idare..
    12. Hamas'tan Fetih Hareketi'ne diyalog..
    13. Vali Pehlivan, geleneksel Çiftetaş..
    14. Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet..
    15. Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi
    16. Çökme tehlikesi bulunan metruk bina..
    17. Organize suç örgütü sanığının ölümüne..
    18. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    19. "Bu seçimleri oldu bittiye getirenlere..
    20. Manisa'da polis ve jandarmadan ortak..
    21. Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı
    22. Şanlıurfa'da katı atık depolama..
    23. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    24. Güle Güle Ya Şehr-i Ramazan!..
    25. Lübnan, Esed rejiminin alıkoyduğu 2..
    26. Shanahan'dan McCain savaş gemisi..
    27. İran ABD'ye şartını açıkladı!..
    28. Birkaç sterline alınan satranç taşı 1..
    29. Organize suç örgütü sanığına evinde..
    30. GÜNCELLEME-Tunceli'de terör operasyonu
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    CHP'de kazan kaynıyor
    CHP'de kazan kaynıyor

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Arşiv unutmaz! Murat Alan'a salyalı iftira atan kokuşmuş zihniyet bunlara kör kaldı
    Arşiv unutmaz! Murat Alan'a salyalı iftira atan kokuşmuş zihniyet bunlara kör kaldı
    Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler
    Ortalık yangın yeri! Halat bağlayıp büstü söktüler