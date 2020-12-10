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Korona Virüs İngiltere koronavirüs aşılarının dozlarını karıştıracak
Korona Virüs

İngiltere koronavirüs aşılarının dozlarını karıştıracak

İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen aşıları, dozlarını karıştırarak uygulamayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:21:00 -
İngiltere koronavirüs aşılarının dozlarını karıştıracak

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, Pfizer/BioNTech, Oxford ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının farklı kombinasyonlarını denemeyi plandıklarını açıkladı. Bingham, aşılardan birinin güçlü antikor tepkisi, diğerinin ise T hücresi bağışıklığını tetiklediğini belirterek insanların her iki bağışıklık türüne sahip olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Bingham, aşıların bu şekilde daha iyi çalışacağına dair uzun süredir devam eden bir teori olduğunu, ancak bu yöntemin henüz hiçbir yerde denenmediğini vurgulayarak ilk klinik çalışmaların 2 ay süreceğini, yalnızca güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış aşıların gönüllülere uygulanacağını belirtti.

Aşılar farklı şekillerde çalıştıkları için, ortalama 20 gün arayla ayrı firmalara ait aşı dozları almanın bağışıklık tepkisini maksimize edebileceği ve bu yöntemin daha uzun süreli koruma sağlayabileceği düşünülüyor. 'Heterolog birincil destek' olarak bilinen bu yöntemin denemelerine ise gelecek yıldan itibaren başlanacağı belirtiliyor.

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