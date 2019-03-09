İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli paket paniği yaşandı.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İngiltere Konsolosluğu önünde şüpheli paket paniği yaşandı. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan şüpheli poşet boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre İngiltere Konsolosluğu çevresinde görevli polisler, kaldırıma bırakılmış şüpheli bir poşet fark etti. Çevrede geniş güvelik önlemleri alan polis ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı’nda araç ve yaya trafiğini kesti. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba uzmanı ekipler, ilk incelemelerinin ardından poşeti fünye bağlayarak patlattı. Poşette yapılan incelemede bomba izine rastlanmadı.

Şüpheli paketin boş çıkmasının ardından bölgedeki araç ve yaya trafiği de normale döndü.

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