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İngiltere kedi ve köpek satışını yasaklıyor!

İngiltere, dükkanlarda yavru kedi ve köpek satışını yasaklama kararı aldı. Bu kararla birlikte 6 aydan küçük ve kedilerin yavruları sadece hayvan barınaklarından alınabilecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:32
İngiltere kedi ve köpek satışını yasaklıyor!

İngiltere hükümeti altı aydan küçük kedi ve köpek yavrularının dükkanlarda ve ruhsatlı hayvan satıcıları tarafından satılmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Hayvan hakları kampanyaları tarafından savunulup hükümetten destek bulan öneriler yasalaştığında 6 aylıktan küçük kedi ve köpek yavruları ancak hayvan barınakları ya da doğrudan yetiştiricilerden alınabilecek.

Henüz danışma aşamasındaki düzenleme yavru kedi ve köpekleri korumaya yönelik.

Şu anki düzenlemeye göre ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyor.

Hayvan hakları savunucuları, üçüncü şahıslar ve dükkanlarda satılan yavruların annelerinden erken ayırılmasının, oradan oraya taşınmasının ve uygun olmayan koşullarda tutulmasının bir çok sağlık sorununa yol açabildiğine dikkat çekiyorlar.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:32
  1. İngiltere'de kedi ve köpek
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