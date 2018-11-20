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İngiltere, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "küresel yaptırım" üzerinde çalışıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı:- "AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz"

20 Kasım 2018 Salı 19:26
İngiltere, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "küresel yaptırım" üzerinde çalışıyor

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere'nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ortakları ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi "vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel yaptırım rejimi" üzerinde çalıştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından, AA muhabirinin yönelttiği sorulara verilen yazılı yanıtta, İngiltere'nin, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin hesabının sorulması gerektiği konusundaki net tavrını sürdürdüğü vurgulandı.

"İngiltere'nin ve müttefiklerinin atacağı adımlar iki şeye bağlı olacak." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlki, Suudi Arabistan’ın yapacağı nihai açıklamanın inandırıcılığı, ikincisi de böyle korkunç bir olayın asla tekrarlanamayacağına emin olmamızdır. AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz."

Açıklamada, İngiltere'nin herhangi bir karara varmadan önce Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmanın sonucunu bekleyeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:26
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. İngiltere
  3. Suudi Arabistan

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