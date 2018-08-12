İngiltere karıştı! Manchester'da silahlı saldırı

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Karayip Karnavalı sonrasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, Moss Side bölgesinde meydana gelen olayda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bazı mağdurlar ciddi yaralar alsa da, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Saldırının nedeni ve faili henüz bilinmiyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve ekiplerin birkaç gün boyunca olay yerinde devriye gezeceğini bildirdi.