0553 313 94 23

İngiltere karıştı! Manchester'da silahlı saldırı

İngiltere’nin Manchester şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi. İngiliz polisi, saldırının nedeni ile ilgili bir açıklama yapmadı.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:20
İngiltere karıştı! Manchester'da silahlı saldırı

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Karayip Karnavalı sonrasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, Moss Side bölgesinde meydana gelen olayda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Bazı mağdurlar ciddi yaralar alsa da, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Saldırının nedeni ve faili henüz bilinmiyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve ekiplerin birkaç gün boyunca olay yerinde devriye gezeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:20
  1. İngiltere
  2. Manchester
  3. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkadaşını emniyet kemeri olarak kullandı
    1. Arkadaşını emniyet kemeri olarak..
    2. Kaybolan işçilerin cesetleri sahile..
    3. İdlib'de patlama! 32 ölü, 45 yaralı
    4. Trump'la ilgili şok sözler! "Bunu..
    5. Türkiye'nin Amsterdam..
    6. Zabıta ilanına rekor başvuru! 3 günde..
    7. Hasat vakti gelince silahlı nöbet..
    8. Bakan Soylu'dan Trabzon çıkarması
    9. İran basını Başkan Erdoğan'ı..
    10. Zilhicce ayında tutulan oruçlara nasıl..
    11. Tiyatroda sona gelindi! Tek aday Meral..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize turu..
    13. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu:..
    14. Bebek katili Netanyahu'dan 'ateşkes'..
    15. Dolar ne zaman düşer?
    16. İBB 500 zabıta memuru alımı yapacak!
    17. Kocaeli'de çiftlik yangını! 8 bin..
    18. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer..
    19. Osmaniye'de darp edilen kişi..
    20. Galatasaray'dan yıldız futbolculara..
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar