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Korona Virüs İngiltere karantina süresini düşürdü! 'O süreden sonra virüs bulaşmıyor'
Korona Virüs

İngiltere karantina süresini düşürdü! 'O süreden sonra virüs bulaşmıyor'

​İngiltere, koronavirüs vakalarında karantina süresini 5 güne düşürdü. Ülkedeki karantina süresi daha önce 7 gündü.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 09:55:00 -
İngiltere karantina süresini düşürdü! 'O süreden sonra virüs bulaşmıyor'

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada Coronavirus testi pozitif çıkan kişilerin beşinci günden sonra virüs bulaştırma riskinin olmadığını söyledi.

Javid, hükümetin yeteri kadar test kapasitesi olduğunu ve insanları test kapasitesinden yararlanmaya çağırdığını belirtti. Ülkedeki karantina süresi daha önce 7 gündü.

Virüsün hızla yayıldığı ülkede şu ana kadar 151 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 14 milyon 967 bin 817 vaka tespit edildi.

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