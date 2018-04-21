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İngiltere itiraf etti! 'PYD/YPG ile temas ettik'

İngiltere hükümeti, Dışişleri tarafından yayımlanan bir raporla terör örgütü PYD/YPG ile temasa geçtiklerini itiraf etti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:56
İngiltere itiraf etti! 'PYD/YPG ile temas ettik'

Suriye'nin kuzeyinde Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle devlet kurma planları yapan teröristlerin hayalleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bozuldu.

Teröristlerle ilişkisi olan Avrupa ülkeleri de artık ortaya çıkmaya başladı.

İNGİLTERE'NİN ÇIKARLARI...

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Dışişleri Komisyonu tarafından yayımlanan "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı rapora yazılı yanıt verdi.

YPG İLE İLİŞKİMİZ VAR İTİRAFI

Metinde, PYD/YPG ile etkileşimlerimizde PKK ile olabilecek her türlü bağlantıları ile ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz ve kendilerini PKK’dan ve terör etkinliklerinden uzaklaştırmaları çağrısı yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere’nin sağladığı hava desteğinin de sadece DEAŞ’a karşı operasyonlarla sınırlı kaldığı vurgulandı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:56
  1. ingiltere
  2. ypg
  3. deaş
  4. PYD

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