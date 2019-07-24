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"İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi"

İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
"İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi"

ANKARA (AA) - İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Golpayegani, İngiltere'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakılmasını sağlamak için Tahran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

İngiliz tankerini alıkoyan Devrim Muhafızlarına övgüde bulunan Golpayegani, "İran'da bir zamanlar bakan ve milletvekilleri atayan bir ülke şu anda İran'a ara bulucu gönderecek noktaya geldi." dedi.

Golpayegani, İngiltere'nin gönderdiğini öne sürdüğü ara bulucu hakkında bilgi vermedi.

- İran ile İngiltere arasındaki tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.



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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
  1. İngiltere
  2. iran
  3. Muhammed Muhammedi Golpayegani

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