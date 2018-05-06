İngiltere ile ABD arasında nükleer görüşme!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle görüşmeler yapmak amacıyla bugün ABD’nin başkenti Washington’a gidiyor.

Johnson’un ABD yönetimi ile görüşmesi, Trump’ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceği ya da Tahran yeniden yaptırım uygulayacağına karar vereceği 12 Mayıs’ın hemen öncesine denk geliyor.

Barack Obama’nın Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere’den aldığı destekle imzalanan anlaşma, nükleer silah programından vazgeçme taahhütleri karşılığında Tahran’a karşı yaptırımları hafifleştirmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson’un söz konusu ziyareti, Trump’ı İran ile yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmemesi yönünde ikna etmek amacıyla yürütülen son diplomatik çabaların bir parçası.

Bakan Johnson, Washington’da, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi birçok üst düzey yetkilileriyle görüşecek.

Johnson’ın görüşmelerde, Kuzey Kore ve ABD arasında yakında gerçekleşecek olan zirve ve Suriye’deki durumu da ele alması bekleniyor.