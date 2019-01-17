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İngiltere ile AB, ayrılığı "mesajla" değerlendirdi

AB Komisyonu Başsözcüsü Margritis Schinas, İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in İngiliz Parlamentosundaki Brexit oylamasına ilişkin henüz konuşmadığını, ancak mesajlaştığını söyledi

17 Ocak 2019 Perşembe 17:57
İngiltere ile AB, ayrılığı "mesajla" değerlendirdi

BRÜKSEL (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiliz Parlamentosundaki Brexit oylamasını "mesajlaşarak" değerlendirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde yöneltilen bir soruya, May ile Juncker'in İngiltere'deki Brexit oylamasının ardından iletişim halinde olduğu, "konuşmadıkları ancak mesajlaştıkları" yanıtını verdi.

Schinas, öte yandan Brexit tarihinin ileriye alınması konusunda Londra'dan bir talep gelmediğini de belirterek, "Bu uzatma sebepleri belirtilerek talep edilirse, kararı 27 AB üyesi oy birliğiyle verebilir." ifadesini kullandı.

Geçen yıl sonunda AB Liderler Zirvesi'nde Juncker ile May'in hararetli konuşması kameralara yansımıştı. Yuvarlak masa toplantısından önce ayaküstü konuşan iki liderin yüz ifadelerindeki gerginlik dikkati çekmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:57
  1. AB
  2. İngiltere

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