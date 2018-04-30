Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiltere İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kaldı

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından, istifa etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 02:13
İngiltere İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kaldı

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıkan Rudd, istifasını verdi.

Rudd'un istifasının Başbakan Theresa May tarafından kabul edildiği bildirildi.

Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.

Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde "bilgisi olmadığını" söyleyerek, kendisini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd'un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak Rudd'un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May'e aktardığı bir mektup basına sızmıştı.

Rudd'un adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu.

Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 02:13
  1. İngiltere İçişleri Bakanlığı
  2. Michael Fallon
  3. İngiltere
  4. Theresa May

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Akhisarspor maçında yok!
    1. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu..
    2. Aykut Kocaman'dan çarpıcı sözler:..
    3. İngiltere İçişleri Bakanı istifa etmek..
    4. Napoli, şampiyonluk yarışında ağır..
    5. İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu..
    6. Nihat Kahveci'den flaş yorum! '7..
    7. Uğur Mumcu'nun kardeşinden bomba..
    8. Beşiktaş'a 3 oyuncusundan kötü haber!
    9. Fatih Terim'den flaş galibiyet..
    10. Mağlubiyetin yankıları sürüyor! Lens..
    11. Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu:..
    12. Zirvede heyecan dorukta! İşte kalan..
    13. Ve Galatasaray şampiyon gibi karşılandı!
    14. Röportajda anlatmıştı... Hayatını..
    15. Beşiktaş'a çoşkulu karşılaşama! Şenol..
    16. Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar:..
    17. Nagatomo takımda kalacak mı! Maç sonu..
    18. Arkadaşlarıyla buluşmaya giden avukat..
    19. Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet..
    20. Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arabistan’da yalancı bahar!
    Arabistan’da yalancı bahar!
    MİT'in operasyonundan rahatsız olan Kosova Başbakanı'na ülkesinden eleştiri!
    MİT'in operasyonundan rahatsız olan Kosova Başbakanı'na ülkesinden eleştiri!