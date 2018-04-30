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İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, göçmen skandalının ardından istifa etti

Göçmenlerle ilgili sınır dışı uygulamalar konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıkan İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, istifasını verdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:01
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, göçmen skandalının ardından istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'ın, göçmenlerle ilgili sınırdışı uygulamaları konusunda yaşanan skandalın ardından istifa ettiğine dikkat çekiliyor.

1948-71 yılları arasında ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için Karayipler'den davet edilen ve yasal olarak ülkede olanlar "kaçak göçmen" olarak nitelendirildi.

Rudd, bu göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesi uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.

Amber Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu iddialarıyla ilgili, parlamentonun araştırma komisyonu önünde bilgisi olmadığını söyleyerek, kendisini savundu.

Ancak uygulamanın Rudd’ın talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıktı. Rudd’ın sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan Theresa May’e bahsettiği bir mektup basına sızdı.

Rudd’ın adı İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu.

Amber Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.

Kaynak: TRT Haber, AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:01
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