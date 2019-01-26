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İngiltere, Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:"(Venezuela'da) 8 gün içinde yeni ve adil seçim ilan edilmezse, İngiltere, Guaido'yu siyasi süreci demokrasiye doğru taşıyacak geçici devlet başkanı olarak tanıyacak"

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:39
İngiltere, Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacak

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilan edilmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Hunt, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Venezuela'daki son seçimlerin "kusurlu" olduğunu ileri sürerek, "Açıktır ki Nicolas Maduro Venezuela'nın meşru lideri değildir." değerlendirmesini yaptı.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun Venezuela'yı "ileri götürecek doğru kişi" olduğunu savunan Jeremy Hunt, "8 gün içinde yeni ve adil seçim ilan edilmezse, İngiltere, Guaido'yu siyasi süreci demokrasiye doğru taşıyacak geçici devlet başkanı olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:39
  1. İngiltere
  2. Jeremy Hunt
  3. Juan Guaido
  4. Nicolas Maduro
  5. Venezuela

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