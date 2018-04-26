Trump geliyor...İngiltere karışacak!

The Independent gazetesi, Birleşik Krallık yetkillilerinin Trumpın ziyareti için hazırlıklara başladığını duyurarak, Temmuz ayı ortasında gerçekleştirilecek ziyaret için büyük protestoların gerçekleştirileceğine dikkati çekti.

Ziyaretin Brüksel'de gerçekleştirilecekNATO toplantısının ardından yapılacağını ifade eden gazete, Birleşik Krallık'ta Trump karşıtları tarafından uzun zamandır planlanan protestoların, ABD başkanı Birleşik Krallık'a ayak basar basmaz başlayacağını belirtti.

Başkan Trump'ın çalışma seyahati olarak gerçekleştireceği ziyaretin, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başarılı geçen Washington ziyaretinin ardından yapılacağı dikkat çekilirken, Birleşik Krallık yetkililerin bu ziyareti mümkün olduğu kadar devlet ziyareti statüsünde yapılan seramoniler şeklinde planladıkları ifade edildi. Tam tarih hakkında kesin bir açıklama yapılmamasına rağmen tahmini günün 13 Temmuz olacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Birleşik Krallık'a gerçekleştiemek istediği ziyaret, birçok konuda yaptığı açıklamalar ve ırkçı yaklaşımları nedeniyle Birleşik Krallık'ta büyük tepki görmüş ve ziyaret planları değişik çevrelerce tepkiyle karşılanmıştı.

Birçok açıklamasında Avrupanın terörle büyük problemi olduğunu dile getiren Trump, Birleşik Krallık'ın de içinde olduğu birçok Avrupa ülkesinin zayıfladığını iddia etmişti. Birleşik Krallık gazeteleri, Trumpın Amerika vatandaşlarını uyararak Birleşik Krallık'ın güvenli olmadığını ifade ettiğini yazmış ve Trumpa karşı nefret duyguları besleyen büyük bir kitle oluşmuştu.