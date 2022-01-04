  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş gemisi almak için Türkiye'nin kapısını çalacaklar!

Hilal Kaplan’dan TV 5’e veryansın! Cumhurbaşkanımızın çağrısı hakkında iyimser değilim!

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt birbirine girdi! DP'li vekil çılgına döndü

Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarı: Kendinizi "Kovid"li kabul edin

Altın için zorunlu bir duyuru yapan Haluk Özdil'den şok tahmin: Söylemeye çekiniyorum ama altın...

Sonunda kendine geldi... Minik Asiye'den gülümseten istek

Altını olanlar bunu biliyor mu? Son 10 yılın en kötüsü

İnfial uyandırmıştı, RTÜK'ün hamlesi az geldi... FOX TV'den skandal “Maske Kimsin Sen” kararı!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki: Bre gafil, asıl çağdışı olan sensin

‘Kılıçdaroğlu’nun dostları’ boş durmuyor! Kemal-Meral ortak mitinginde Erdoğan'a küfür
Korona Virüs İngiltere felaketi yaşıyor!
Korona Virüs

İngiltere felaketi yaşıyor!

İngiltere'de son 24 saatte 218 bin 724 korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:04:00 -
İngiltere felaketi yaşıyor!

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Hükümetin Covid-19 salgınına ilişkin verilerine göre günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Son 24 saatte 218 bin 724 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 milyon 641 bin 520'ye yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 189 bin 846 ile 31 Aralık'ta kayda geçmişti.

Ayrıca son 24 saatte 48 kişi korona virüse yenik düşerken, toplam can kaybının ise 148 bin 941'e yükseldiği belirtildi. Yeni vakalar arasına Kuzey İrlanda'dan son 4 gününün, Galler'den ise son 2 günün daha önce tespit edilemeyen verilerinin de eklendiği ifade edildi.

1 haftada 1 milyondan fazla vaka

Birleşik Krallık genelinde son 7 günde bildirilen vaka sayıları toplamda 1 milyonu aştı. Son 7 günde 1 milyon 71 bin 242 vaka kayda geçerken, 1 milyondan fazla vakanın 897 bin 59'unun İngiltere'de tespit edildiği kaydedildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı 3 dozu yaptırdı

İngiltere'deki aşılama programına göre son 24 saatte 141 bin 825 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun (3. doz) uygulanmasıyla 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 59.8'i 3. dozu yaptırmış oldu. Son 24 saatte 29 bin 295 kişiye aşının 2. dozu, 19 bin 158 kişiye ise aşının ilk dozu uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay