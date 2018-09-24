İngiltere erken seçimle karşı karşıya

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) liderleri ile hafta içi Salzburg'da yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması, ülkede referandum ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, "yeni bir referandum" için kampanya yürütmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğu bir politikayı oylamaya hazırlanıyor.

İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Pazar günü geç saatlere dek süren görüşmeler öncesi, bu yönde bir karar çıkması halinde ikinci bir Brexit referendumu çağrılarını destekleyeceğini söyledi. Ancak bunun yerine erken genel seçimlere gidilmesini tercih edeceğini kaydetti.

Brexit Bakanı Dominic Raab ise, sonbaharda erken genel seçime gidileceği iddalarını yalanladı.

ÇIKIŞ PLANI ONAYLANSIN

AB üyeliğinin yeniden oylanmasını isteyenler olduğu kadar mevcut hükümetin politikalarının süreci yürütemediğini iddia ederek referandum talebinde bulunanlar da var.

Corbyn'nin yakın müttefiki, İngiltere'nin en büyük sendikasının başındaki isim Len McCluskey ise, İngiltere'nin AB'de kalıp kalmamasının oylanacağı ikinci bir Brexit referandumunun yapılmaması gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi üyesi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan geçen hafta, hükümetin AB'den çıkış sürecini iyi yönetemediği eleştirisinde bulunup, ikinci bir Brexit referandumu düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

İşçi Partisi şimdiye kadar İngiltere'nin AB'den çıkışı ya da çıkış planı üzerine referandum yapılması çağrılarını resmi bir şekilde reddetmedi.

BBC'ye konuşan ve ikinci bir referandumu desteklemesi için 100'den fazla dilekçe ile çağrıda bulunan partililerin baskısı altında olan Corbyn, yeni bir referendum çağrısında bulunmadığını bunun yerine genel seçimi tercih edeceğini söyledi ve "Konferansın sonucunu görmek gerek. Parti içi demokrasiye sadık kalmak durumundayım" dedi.

DİPLOMATİK KELEBEK OLMAYACAĞIZ

Corbyn'nin yakın müttefiki İngiltere'nin en büyük sendikasının başındaki isim Len McCluskey de ikinci bir Brexit referandumunun yapılmaması gerektiğini söylüyor.

Diğer yandan Brexit Bakanı Dominic Raab, ülkesinin AB ile ayrılık sürecindeki önerilerinde kararlı olduklarını söyledi.

İngiliz basınına konuşan Brexit Bakanı, Theresa May'in Chequers planının geçtiğimiz hafta Avusturya'da yapılan AB liderlerle zirvesinde reddedilmesi konusunda da "Biz ciddi önerilerle geldik. Diplomatik kelebek gibi bir plandan diğerine uçmayacağız. Bu konuda kararlı olmaya devam edeceğiz" dedi.

AB yanlısı muhafazakar milletveki Nicky Morgan ise May'in müzakerelere devam etmesi için ticaret ve gümrük düzenlemeleri gibi konularda politikasında değişiklik yapabileceğini işaret etti.