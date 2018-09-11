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İngiltere: Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.' dedi.

11 Eylül 2018 Salı 23:14
İngiltere: Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin  ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve  İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Konseyde konuşan Pierce, ''Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması  ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir  tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler  teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu  konuşuyor olması gerek.'' diye konuştu.

ERDOĞAN'A KESİNLİKLE KATILIYORUZ

Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde  İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 23:14
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