İngiltere duyurdu: Kuzey Denizi’nde yeni petrol ve doğalgaz net sıfır emisyon hedefi! İşte paylaşımı

Petrol ve gazdan uzaklaşıp rüzgara doğru gidiş devam ederken Kuzey Denizi temiz enerji merkezi olarak tanıtılıyor.

Lobi grubu Offshore Energies UK’ye (OEUK) göre, 2023 sonuna kadar geçen beş yılda İngiltere’nin açık deniz petrol ve gaz endüstrisi emisyonları azaltma konusunda 2027 hedefine ulaşmıştı.

Kuruluş, dört yıllık bu iyileştirmenin, güç sistemlerinin daha verimli hale getirilmesi ve gaz yakılması ve tahliyesinin azaltılmasıyla sağlandığını söyledi.

Sektördeki şirketler, İngiltere Hükümeti’nin 2021’de yayınladığı Kuzey Denizi Geçiş Anlaşması’nda 2027 taahhüdünde bulunarak, 2023 yılı sonu itibarıyla kirliliğini yüzde 25’in üzerinde azaltmıştı.

Lobi grubu Salı günü yaptığı açıklamada, İngiltere petrol ve gaz sektörünün 2018’den bu yana metan emisyonlarını yarıdan fazla azalttığını ve aynı zaman diliminde petrol ve gaz üretimiyle ilişkili genel emisyonları %28 oranında azalttığını söyledi.

Bu, İngiltere’nin hükümetle metan azaltımı konusunda mutabakata varılan hedeflere 2030 yılına kadar olan tarihten yedi yıl önce ulaşacağı anlamına geliyor.

Metan emisyonları 2018 baz alınarak %50’den fazla düştü ve petrol ve gaz platformlarından kaynaklanan genel sera gazı emisyonlarında da önemli bir düşüş yaşandı; ayrıca 2018’den bu yana hedeflenen %25’in üzerinde düşüş yaşandı. ( Abstract Aerial Art via Getty)