0553 313 94 23

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya konuştu

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "(Kaşıkçı cinayeti) Bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor"- "Şu anda Suudi Arabistan’da devam eden bir süreç var. Ne olacağını görmeyi bekliyoruz"

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya konuştu

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor." dedi.

Hunt, İngiliz ve Kanada dışişleri bakanlıklarının Londra’da ortaklaşa düzenlediği Küresel Medya Özgürlüğü Konferası'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"İngiltere’nin Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluların adalet önüne çıkarılması için Suudi Arabistan’a ne türden baskı uyguladığı ve bir gelişme olmaması halinde başka hangi adımları atacağı" sorusuna Hunt, “Bu cinayetin ülkemizin değerlerine tamamen aykırı olduğunu çok açıkça söyledik. Bunu çok üst düzeylerde, gerek Kral gerek Veliaht Prens'le gerekse Dışişleri Bakanıyla temaslarda kişisel olarak dile getirdim.” şeklinde yanıtladı.

“Bu konuda uygun bir sürecin işlemesi konusunda son derece net” olduklarını ifade eden Hunt, “Şu anda Suudi Arabistan’da devam eden bir süreç var. Bu korkunç cinayetle ilgili tutuklananlar var. Ne olacağını görmeyi bekliyoruz ancak şunu çok açık ifade ettik ki bu korkunç cinayetin emrini veren kişinin adalet önüne çıktığından emin olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

- "Özgür medya demokratik gelişmenin parçası"

Kendisinin ve Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland’ın öncülüğünde düzenlenen medya özgürlüğü temalı uluslararası konferansın amaçlarıyla ilgili olarak da Hunt, “Konferansın amacı özgür medyanın her ülkedeki demokratik gelişmenin çok çok önemli bir parçası olduğu ilkesini desteklemek.” ifadesini kullandı.

Özgür medyanın iktidarın barışçıl olarak el değiştirmesine ve insanların seçimlerde kime oy vereceklerine kendilerinin karar vermesine imkan sağladığını belirten Hunt, “Özgür medya insanların uygun süreç işletilmeden gözaltına alınmamasını ve tutuklanmamasını temin eder. Dolayısıyla demokratik gelişmenin gerçekten önemli bir parçasıdır. Biz de İngiltere ve Kanada olarak bu önemli ilkenin bayrağını dalgalandırmayı istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- Konferansa 60 bakan, bin 500 gazeteci katılıyor

Dün başlayan konferansta İngiltere'nin Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi ve İnsan Hakları Avukatı Amal Clooney, ev sahibi dışişleri bakanlarının da katıldığı oturumda İngiltere dahil dünya ülkelerini eleştirerek, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel Medya Özgürlüğü Konferası'nı 100 civarında ülkeden 60'ı bakan düzeyinde resmi temsilciler ile bin 500 gazeteci izliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. İngiltere
  3. Jeremy Hunt
  4. Kanada
  5. Küresel Medya Özgürlüğü Konferası
  6. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürün’ün içme suyu hattı yenileniyor
    1. Gürün’ün içme suyu hattı yenileniyor
    2. Menemenspor'dan orta sahaya takviye
    3. Başkan Yüksel sünnet olan çocukları..
    4. Bursagaz, saha operasyonlarını..
    5. AK Parti MKYK toplandı
    6. KUDAKA’dan Mesleki ve Teknik Eğitim..
    7. Kayıp kadın için 300 saatlik kamera..
    8. Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de..
    9. Başkan Okka’dan “İSO İkinci 500”..
    10. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    11. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    12. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    13. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    14. Başarılı judocular ödüllendirildi
    15. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    16. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    17. Kumluca’da ev yangını
    18. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    19. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    20. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    21. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    22. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    23. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    24. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    25. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    26. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    27. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    28. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    29. TCMB döviz kurları
    30. "Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap