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İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranı arıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan:- "Şu anda, bunun (sızıntı) bilgisayar korsanlığından kaynaklandığına dair bir delil yok. Dolaysıyla yasa dışı olarak bu yazışmaları dolaşıma sokan sistem içindeki kişiyi bulmaya odaklanmış durumdayız"

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:05
İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranı arıyor

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, ülkesinin Washington Büyükelçisinin diplomatik yazışmalarının bilgisayar korsanlığı sonucu değil içeriden birinin sızdırmasıyla basında yer aldığını söyledi.

Duncan, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın "beceriksiz" olduğu ifadesinin yer aldığı gizli diplomatik yazışmalarının sızdırılmasıyla ilgili konuştu.

Trump'ın "çok aptal bir adam" diyerek tepki göstermesi sonrası istifa eden Darroch'a yeni bir görev verilebileceğini belirten Duncan, "Şu anda, bunun (sızıntı) bilgisayar korsanlığından kaynaklandığına dair bir delil yok. Dolayısıyla yasa dışı olarak bu yazışmaları dolaşıma sokan sistem içindeki kişiyi bulmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

- İstifaya giden süreç

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar baskısı Mail On Sunday, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmıştı.

Yazışmalarda Darroch, ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Darroch'a sahip çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını bildirmişti.

Bu açıklamanın ardından Büyükelçi Darroch, "görevini dilediği gibi icra etmesinin imkansız hale geldiğini" belirterek, istifa ettiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:05
  1. Alan Duncan
  2. Donald Trump
  3. İngiltere
  4. Kim Darroch

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