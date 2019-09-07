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İngiltere Çalışma ve EmeklilikBakanı Rudd istifa etti

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 23:58
İngiltere Çalışma ve EmeklilikBakanı Rudd istifa etti

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.



Boris Johnson hükümetinin Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Johnson’ın, muhalefetle bir olup hükümete karşı oy kullanan 21 muhafazakar milletvekilini parti grubundan ihraç etmesinin doğru olmadığını söyleyen Rudd, “Sadık muhafazakarlar kovulurken dayanamayacağım” ifadelerini kullandı.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson da, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.



Therasa May hükümetinden de istifa etmişti


Therasa May hükümetinde İçişleri Bakanı görevinde bulunan Rudd, İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Windrush kökenli göçmenleri sınır dışı etmeye çalıştığı, iddialarının basına yansımasının ardından istifa etmiş ve özür dilemişti.



Amber Rudd kimdir?


Amber Augusta Rudd, 1963 doğumlu İngiliz politikacıdır. Rudd, 2016-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 yılları arasında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevlerinde bulundu. Amber Rudd, Hastings ve Rye bölgesinden seçilen ilk milletvekili olarak 2010 yılında parlamentoya girmişti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 23:58
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