0553 313 94 23

İngiltere Büyükelçisi’nden Büyükşehir’e ziyaret

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
İngiltere Büyükelçisi’nden Büyükşehir’e ziyaret

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.


Ziyaret Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yılmaz, Büyükelçi Sir Dominick Chilcott’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yılın ilk iki ayına oranla Antalya’ya gelen İngiliz turist sayında yüzde 61 artış olduğunu belirtti. Bu artışın çok sevindirici olduğunu ifade eden Abdurrahman Yılmaz, Antalya Londra arasında direkt uçuşların başlamasıyla bu sayının daha da artmasını umduğunu dile getirdi.


Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, İngiliz turistlerin Antalya’ya ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, bunun en önemli sebebini Antalya’nın güvenli bir tatil beldesi, popüler bir destinasyon olmaya başlaması olarak açıkladı. Chilcott, Antalya’nın turistler için son derece cazip imkanlar sunduğunu belirtti. Büyükelçi Chilcott, Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomi, turizm ve kültür ilişkilerinin daha da artması için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti. Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, yaklaşan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e başarı dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Aktaş: “Hizmetçilik yapmaya geliyorum”
    1. Başkan Aktaş: “Hizmetçilik yapmaya..
    2. Ümmet Akın; “Direklerden..
    3. PKK'lıların not defteri bulundu
    4. ANALİZ - Irak’ta ABD-İran rekabeti
    5. Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’ni ziyaret..
    6. 59 yaşındaki atletten büyük başarı
    7. Anadolu Yıldızlar Ligi’nin şampiyonu..
    8. Üniversite öğrencileri bez çanta dikiyor
    9. "CHP'nin meseleyi sindirme..
    10. Çanakkale’de‘Akıllı Şehir’ vizyonu..
    11. Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
    12. İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer"..
    13. Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans..
    14. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    15. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    16. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    17. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    18. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    19. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    20. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    21. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    22. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    23. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    24. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    25. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    26. Tarihi ilkokul restore edildi
    27. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    28. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    29. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
    30. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!