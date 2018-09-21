İngiltere basını çıldırdı: May bizi rezil etti!

Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) gayriresmi devlet ve hükümet başkanları toplantısında Brexit konusundaki görüş ayrılıkları İngiliz basınında geniş yankı buldu.

"İŞE YARAMAZ PLAN"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birliğin liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin mevcut Brexit planının AB'nin ortak pazarını zayıflatma riski taşıdığını söyledi. Tusk, "İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz" dedi.

İNGİLTERE BASINI MAY'İ TOPA TUTTU

Ülke basını, Başbakan Theresa May’in toplantıda Brexit planının işe yaramayacağını söyleyen AB liderleri tarafından “rezil edildiğini” öne çıkardı.

"MAY REZİL EDİLDİ"

İngilizlerin önemli gazetelerinden The Guardian manşetinde, “May Avrupalı liderler tarafından rezil edildi: Brexit planın işe yaramayacak” ifadesini kullandı.

The Times gazetesi de Başbakan May’in iki günlük zirvenin sonunda “rezil edildiği” değerlendirmesinde bulundu. Gazete ilk sayfasında, “AB Brexit planını reddetti, May rezil oldu” başlığını kullandı.

"BREXİT PLANIN SORUNLU"

Daily Mirror gazetesi zirvedeki görüş ayrılıklarını “Brexit planın sorunlu” manşetiyle okuyucularına aktarırken, Daily Mail ise Theresa May’in sözlerini ön plana koydu. Gazete manşetinde “Öfkeli May: Ayrılmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

"ANLAŞMASIZ AYRILIK İÇİN DE HAZIRLANIYORUZ"

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleri ile yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada anlaşmasız bir ayrılığa hazır olduklarını vurgulamıştı. "Ben İngiliz halkının çıkarları namına, referandumda alınan kararı hayata geçirmek için müzakere yürütüyorum" ifadesini kullanan May, "Evet, kaygılar dile getirildi. Yapılacak çok iş var. Ancak, anlaşma için istek de var. Ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın, anlaşmasız ayrılık için de hazırlanıyoruz" diye konuştu.

STERLİN DEĞER KAYBETTİ

İngiltere ve AB'nin iki konuda önemli ölçüde fikir ayrılığının olduğunu söyleyen May, anlaşmasız bir Brexit'in kötü bir anlaşmadan daha iyi olduğu yönündeki görüşünü yineledi.

May'in açıklamasıyla birlikte kayıplarını artıran sterlin, gün içi işlemlerde dolar karşısında yüzde 1.33 değer kaybederek 1.3090 seviyesine geriledi.

FTSE 100 Endeksi, zayıf sterlinin etkisiyle Londra saatiyle 14:10'da yüzde 1.4 artıda seyretti.

MAY: İRLANDA DENİZİ'NDE BİR GÜMRÜK SINIRI OLAMAZ

May daha sonra yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerin zorlu olacağını her zaman söyledik. Her iki taraf da bir anlaşma istiyor. Eğer biz bir anlaşma istiyorsak, geri kalan iki önemli konuyu çözmemiz gerekli. AB, ekonomik ilişkilerde bize sadece iki seçenek sunuyor. AB'nin ilk teklifi, bizim tüm AB kurallarına uymamız. İkinci seçenek ise bir serbest ticaret anlaşması yapılması. İrlanda Denizi'nde bir gümrük sınırı olamaz. İrlanda Denizi'nde bir gümrük sınırını asla kabul etmem, hiçbir İngiltere Başbakanı bunu kabul etmez. Eğer AB bunu kabul edeceğimi düşünüyor ise hata yapıyor. Anlaşma olmaması, kötü bir anlaşmadan daha iyidir.

"TUSK ÖNERİMİZİN ORTAK PAZARI BALTALAYACAĞINI ÖNE SÜRDÜ"

En iyi sonuç bir anlaşma ile AB'den ayrılmamız olur. Biz üçüncü bir yol önerdik, istihdamı korumak için en iyi yol bu. Tusk bizim önerilerimizin ortak pazarı baltalayacağını öne sürdü. Ben hiçbir zaman ülkemizin parçalanmasını kabul etmem, alternatif önerimizi ortaya koyacağız.

"REFERANDUM SONUÇLARINI TERSİNE DÖNDÜRMEYECEĞİZ"

AB'nin de alternatiflerini duymak istiyorum. Referandum İngiltere tarihindeki en büyük demokratik uygulamaydı, referandum sonuçlarını tersine döndürmeyeceğiz. AB, ülkemi bölmeyeceğimi veya referandum sonuçlarına saygısızlık etmeyeceğim konusunda net olmalı.