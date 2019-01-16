0553 313 94 23

"İngiltere Başbakanı'nın önerilerini bekliyoruz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel:- "Müzakere etmek için hala vakit var. Ancak biz İngiltere Başbakanı’nın ne önereceğini bekliyoruz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:10
"İngiltere Başbakanı'nın önerilerini bekliyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin anlaşmayı müzakere etmek için hala vakit olduğunu ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in önerilerini beklediklerini söyledi.

Merkel, Berlin’de yaptığı açıklamada, İngiliz Parlamentosunun Brexit anlaşmasını kabul etmediğini anımsatarak şimdi nasıl devam edileceğini İngiliz tarafının söylemesi gerektiğini, İngiltere Başbakanı May’in de bunu yapacağını açıkladığını belirtti.

Her halükarda İngiltere’nin AB’den ayrılmasından oluşacak zararı mümkün olduğu kadar küçük tutmak istediklerini kaydeden Merkel, "Bundan dolayı elbette düzenli bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak düzenli olmayan bir çözüm için de hazırlıklıyız. Bu nedenle Federal Meclis’te yarın İngiltere’nin ayrılmasına ilişkin bir anlaşma olmadığında geçerli olacak yasaları görüşeceğiz. Müzakere etmek için hala vaktimiz var ancak biz İngiltere Başbakanı’nın ne önereceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkel, İngiliz Parlamentosunun dün Brexit konusunda İngiltere hükümeti ile AB Komisyonu arasına varılan anlaşmayı reddetmesinden dolayı üzüldüğünü de söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:10
  1. Almanya BaşbakanıAngela Merkel
  2. Brexit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da kar yağışı
    1. Aydın'da kar yağışı
    2. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. Samsung Galaxy S10X ne zaman satışa..
    5. En fazla kaybettiren BES fonları
    6. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç..
    7. En fazla kazandıran BES fonları
    8. BES fonu istatistikleri
    9. Kara turpla bal adeta bir ilâca..
    10. Kategorilerine göre en fazla..
    11. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    12. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    13. Carney’den Brexit değerlendirmesi
    14. Kategorilerine göre en fazla..
    15. Beşiktaş son dakika transfer haberleri
    16. En fazla kazandıran yatırım fonları
    17. Yatırım fonu istatistikleri
    18. CHP ve İYİ Parti, Bodrum konusunda..
    19. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik..
    20. İngiltere'de enflasyon hız kesti
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var