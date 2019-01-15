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İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

15 Ocak 2019 Salı 22:41
İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:41
  1. Londra
  2. Theresa May

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