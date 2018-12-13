0553 313 94 23

İngiltere Başbakanı Theresa May, parti içi güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı

13 Aralık 2018 Perşembe 00:06
İngiltere Başbakanı Theresa May, parti içi güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandı
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslami ilimler fakültesi 'Spor Toto katkılarıyla' yapılıyor!
    1. İslami ilimler fakültesi 'Spor Toto..
    2. May partisinden güven oyunu aldı
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. New York borsası yükselişle kapandı
    5. İngiltere Başbakanı Theresa May, parti..
    6. Maduro'dan ABD'ye çok ağır suçlama!..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Aralık 2018
    8. Netanyahu yine Suudi Arabistan'ı savundu
    9. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    10. Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 46..
    11. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    12. Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah..
    13. Başınız ağrıyorsa bu hastalığa dikkat..
    14. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    15. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    16. Maduro'dan ABD'ye suçlama
    17. Tunus'ta öğretmenlerden maaş protestosu
    18. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    19. Şehidin adı mezun olduğu okula 34 yıl..
    20. ABD'li Müslüman kadın Kongre üyesinden..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Mide bulandıran olay! Okul müdürünün bilgisayarından çıktı
    Mide bulandıran olay! Okul müdürünün bilgisayarından çıktı