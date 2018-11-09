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İngiltere Başbakanı Theresa May'e suikast mi yapıldı?

İngiltere Başbakanı Theresa May'in konvoyuna araç çarptığı öğrenildi. Kazada May’ın yara almadığı, konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel de bulunuyordu.

09 Kasım 2018 Cuma 16:23
İngiltere Başbakanı Theresa May'e suikast mi yapıldı?

İngiltere Başbakanı Theresa May'in konvoyuna araç çarptığı öğrenildi. Kazada May’ın yara almadığı, konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel de bulunuyordu.

Belçika'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Theresa May'in konvoyunda kaza meydana geldiği belirtildi. Aracın, Başbakan Theresa May'i taşıyan otomobile çarpmadığı bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını öğrenildi. Konvoyda Belçika Başbakanı Charles Michel'in de olduğu aktarıldı.

Macron'a suikast yapılacaktı

Fransız güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan 6 kişiyi gözaltına aldığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:23
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  2. İngiltere Başbakanı Theresa May trafik kazası

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