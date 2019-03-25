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İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunmak için yeterli desteği hala bulamadığını söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:46
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunmak için yeterli desteği hala bulamadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:46
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