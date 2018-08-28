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İngiltere Başbakanı Theresa May: AB'den anlaşma olmadan ayrılmak dünyanın sonu değil

İngiltere Başbakanı May, İngiltere'nin bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının dünyanın sonu olmadığını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 13:34
İngiltere Başbakanı Theresa May: AB'den anlaşma olmadan ayrılmak dünyanın sonu değil

İngiltere Başbakanı Theresa May, Sky News'a verdiği röportajda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ile ilgili açıklamalar yaptı.

May, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı Roberto Azevedo'nun, İngiltere'nin AB'den çıkış konusunda anlaşmaya varamaması durumunda ticaretin durmayacağı yönündeki sözlerini tekrarlayarak, İngiltere'nin bir anlaşma olmaksızın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının dünyanın sonu olmadığını söyledi.

Bir anlaşma olmadan ayrılmanın, kötü bir anlaşma ile ayrılmadan daha iyi olacağı uyarısını yineleyen May, "Bence hükümet anlaşma yapmadan ayrılmaya hazırlanıyor çünkü sonucun ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:34
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  4. Başmüzakereci
  5. İrlanda Cumhuriyeti
  6. The Guardian

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