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İngiltere Başbakanı May'e "İslamofobi tanımını kabul et" çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Han:- "Tüm parti parlamento gruplarının bir İslamofobi tanımını benimsemesi, Muhafazakar Parti, siyasetimiz veya toplumumuzda İslamofobi ya da Müslüman aleyhtarlığının bir yeri bulunmadığına dair mümkün olan en güçlü mesajı gönderecektir"- Han, May'den ayrıca lideri olduğu Muhafazakar Parti'deki İslamofobi sorununu çözmeye çağırdı

24 Mart 2019 Pazar 17:36
İngiltere Başbakanı May'e "İslamofobi tanımını kabul et" çağrısı

LONDRA (AA) - Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere Başbakanı Theresa May'i yeni bir İslamofobi tanımını kabul etmeye ve Muhafazakar Parti'deki Müslüman aleyhtarlığına karşı adım atmaya çağırdı.

Han, May'e yazdığı mektupta, Muhafazakar Parti üyeleri ve destekçilerinin defalarca İslam karşıtı saldırılarına maruz kaldığını belirterek, partiye konuyla ilgilenmesi için emir vermesini istedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından İngiltere vatandaşı Müslümanlara verilen güvencelerin sadece güvenlik önemlerinin artırılmasından ibaret olamayacağını kaydeden Han, "Aynı zamanda topluma ve siyasi tartışmalara sızan İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemleri, durmak bilmeden kökünden sökmemiz gerekiyor." dedi.

Han, May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin, kendini de hedef alan söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Tüm parti parlamento gruplarının bir İslamofobi tanımını benimsemesi, Muhafazakar Parti, siyasetimiz veya toplumumuzda İslamofobi ya da Müslüman aleyhtarlığının bir yeri bulunmadığına dair mümkün olan en güçlü mesajı gönderecektir." ifadesini kullandı.

İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, İslamofobi'nin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak tanımlanmasını kabul ederken iktidardaki Muhafazakar Parti henüz bu yönde bir adım atmış değil.

Brexit ve halkın göç ve inançlara ilişkin yanlış değerlendirmelerini suistimal eden aşırı sağcı grupların çoğalması sonucu İngiltere'de artan İslamofobik saldırılar, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarının ardından ciddi oranda yükselişe geçmişti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:36
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