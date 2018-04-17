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İngiltere Başbakanı May'den itiraf: Suriye'yi vurmadan önce...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa  ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan  izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak"  olarak açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 19:38
İngiltere Başbakanı May'den itiraf: Suriye'yi vurmadan önce...

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda  konuşan May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için  vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.

Operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki  eleştirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava  savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için  düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile  hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere  parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım."  şeklinde konuştu.

Operasyon öncesinde milletvekillerin harekata ilişkin sorularını  detaylıca cevaplayamayacağını belirten May, "Tüm bunlar silahlı kuvvetlerimizi  daha fazla risk altında bırakacak ve rejimin füzelerimizi vurarak kendi kimyasal  silahlarını hedeflerimizden uzaklaştırabilecek şekilde çok değerli bilgiler  sunacaktı." ifadelerini kullandı.

İstihbarat bilgilerinin paylaşımının bu tür gelişmelerdeki önemine  dikkati çeken ve ulusal çıkarlarla uyuşması halinde hükümetinin hızlı kararlar  alabileceğini vurgulayan May, "Bütün bu bilgilere erişimi olan hükümettir.  Parlamento buna erişemez. Bu, parlamentoya güvenip güvenemeyeceğimizle alakalı  değil. Bu, içeriğin halka açık bir yerde paylaşılarak rakiplerimize güvenip  güvenemeyeceğimizle ilgilidir." dedi.

Askeri operasyonla, kendisinin ve hükümetinin ülkenin çıkarları  doğrultusunda hareket ettiğini savunan May, "Açık bir şekilde parlamentonun  çoğunluğu da doğru olanı yaptığımıza inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı, dün Avam Kamarasında düzenlenen Suriye operasyonu  oturumunda da ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği  askeri operasyona ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de  kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların  kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal  çıkarımızadır. İster Suriye'de ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde  olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu  (ABD) Başkanı (Donald) Trump istedi diye yapmadık."

Adadaki muhalefet partilileri parlamentoya danışılmadan harekete  geçilmesini eleştirirken, May'i ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat  almakla suçluyor.

İngiltere'de hükümetlerin askeri müdahale kararı almak için  parlamentodan onay alması zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkede böyle bir onay için parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak işgali  öncesinde tezkere sunulmuştu. O tarihten itibaren hükümetler teamül olarak  parlamentoya tezkere sunuyor.

Ancak 2011'de Libya'ya, 2014'te de Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri  harekatlara katılan ülke, parlamentoya müdahaleler gerçekleştikten sonra tezkere  sunmuştu.

İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik  gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden  kalkan 4 uçakla katılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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