İngiltere Başbakanı Theresa May'den istifa mesajı İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasının onaylanması halinde istifaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğunu duyurdu.

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