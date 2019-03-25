İngiltere Başbakanı Theresa May'den istifa mesajı

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasının onaylanması halinde istifaya hazır olduğunu açıkladı.
25 Mart 2019 Pazartesi 11:24
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğunu duyurdu.
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