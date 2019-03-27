İngiltere Başbakanı Theresa May'den istifa açıklaması İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması sona erdiğinde istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın, Brexit anlaşması sona erdiğinde istifa edeceğini duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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