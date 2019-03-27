İngiltere Başbakanı Theresa May'den istifa açıklaması
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması sona erdiğinde istifa edeceğini duyurdu.
27 Mart 2019 Çarşamba 21:18
İngiltere Başbakanı Theresa May'ın, Brexit anlaşması sona erdiğinde istifa edeceğini duyurdu.
Ayrıntılar Geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:18
YORUM YAZ